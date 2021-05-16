2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?

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