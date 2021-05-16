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Haberler Yaşam Haberleri 2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür? - Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 16.5.2021 22:13 Son Güncelleme: 16.5.2021 22:17

2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür? -

2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?" sorusunun yanıtı merak konusu olduKim Milyoner Olmak İster programındaki, '2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?

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2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür? - Milyoner sorusu
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