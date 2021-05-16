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Giriş Tarihi: 16.5.2021 13:37

82 hırsızlık olayına karışan şüpheli son olayında suçüstü yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
82 hırsızlık olayına karışan şüpheli son olayında suçüstü yakalandı

’da bir evin su sayacını sökerken suçüstü yakalanan 24 yaşındaki Hasan Arınç’ın 82 farklı olaya karıştığı ortaya çıktı. Çaldığı su sayaçlarını hurdacıya satarak cep harçlığını çıkardığı belirlenen Arınç’ın bu işi meslek edindiği belirtildi.

Konya Merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 15721 sokakta yaşayan vatandaşlar, şüpheli bir kişinin otomobille gelerek bir evin su sayacını sökmeye çalıştığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Arınç'ı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce özellikle bağ evlerinden, belediyeye ait park ve bahçelerden su sayacı hırsızlıkları yaptığı tespit edilen Arınç'ın 82 farklı olaya karıştığı ortaya çıktı.

'SATIP CEP HARÇLIĞI YAPIYORUM'

Emniyete götürülen Hasan Arıınç, hırsızlık olaylarını itiraf etti. Arınç, 'Çaldığım su sayaçlarını hurdacıya satarak cep harçlığımı çıkartıyorum. Bugünde bayram haftası olduğu için evlerde kimsenin olmayacağını düşündüm. Sayacı sökerken yakalandım' dediği öğrenildi. Hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı da bulunan Arınç'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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82 hırsızlık olayına karışan şüpheli son olayında suçüstü yakalandı
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