Acıgöl 50 yılda 4 kat küçüldü

Türkiye'nin tek, dünyanın ise ikinci en büyük temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzası olan Acıgöl, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle can çekişiyor. 1970'li yıllardan bu güne 4 kat küçülen Acıgöl'de 500 metre çekilen su ürkütücü bir manzara ortaya koyuyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Denizli-Afyonkarahisar-Burdur sınırları arasında bulunan gölde ortalama su seviyesinin 1 metrenin altına kadar düştüğünü söyleyerek "Yağışlar giderek azalıyor. Su bütçesinin de doğru planlanması lazım" dedi.