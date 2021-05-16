ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sınav sonuç tarihi yayınlandı! 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 Mayıs'ta ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları yüz binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Sınava katılan adaylar ve aileleri ÖSYM ALES sınavı sonuç tarihi için gün sayıyor. Adaylar ALES sonuçları açıklandı mı, 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt ararken ÖSYM'den konuya ilişkin cevap geldi. ÖSYM ALES sınav sonuç tarihi yayınlandı ve sınav takviminde yer alan bilgiler ışığında ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Adaylar 27 Mayıs itibariyle ÖSYM giriş ekranı üzerinden ALES sonuçları görüntüleme ekranına ulaşabilecek.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 ALES 1. dönem sınav sonuçları, ÖSYM sınav takviminde yer aldığı üzere 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. ALES sonuçları ise yine takvimde yer alan bilgiler doğrultusunda 27 Mayıs'ta açıklanacak.
2021/1 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES soru kitapçığı ile ALES soruları ve cevapları sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılmıştı. Ancak sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2021 ALES sınav sonuçları 27 Mayıs tarihinde açıklanacak. İnceleme işlemlerinin hızlı bitmesi halinde sonuçlar birkaç gün daha erken açıklanabilir.
ALES SONUÇ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ALES sonuçları ve sınavlara ilişkin tüm işlemlerü ÖSYM'nin tüm sınavlarında olduğu gibi resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak ALES sonuç ekranı ve sınav sonuç belgesine ulaşabiliyor.
ALES SONUÇ EKRANI VE SONUÇ BELGESİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.