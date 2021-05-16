ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sınav sonuç tarihi yayınlandı! 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 Mayıs'ta ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları yüz binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Sınava katılan adaylar ve aileleri ÖSYM ALES sınavı sonuç tarihi için gün sayıyor. Adaylar ALES sonuçları açıklandı mı, 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt ararken ÖSYM'den konuya ilişkin cevap geldi. ÖSYM ALES sınav sonuç tarihi yayınlandı ve sınav takviminde yer alan bilgiler ışığında ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Adaylar 27 Mayıs itibariyle ÖSYM giriş ekranı üzerinden ALES sonuçları görüntüleme ekranına ulaşabilecek.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 ALES 1. dönem sınav sonuçları, ÖSYM sınav takviminde yer aldığı üzere 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. ALES sonuçları ise yine takvimde yer alan bilgiler doğrultusunda 27 Mayıs'ta açıklanacak.