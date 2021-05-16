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Giriş Tarihi: 16.5.2021 19:33 Son Güncelleme: 16.5.2021 19:33

’yı şiddetli rüzgar vurdu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankara’yı şiddetli rüzgar vurdu

'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yol kenarında bulunan ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu.

Ankara Valiliği, sabah saatlerinde yaptığı uyarıyla Ankaralıları gün içerisinde gök gürültülü sağanak olabileceği konusunda uyarmıştı. Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan ve meteoroloji verilerine göre saatte 54 kilometreye kadar ulaşan rüzgar vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Şiddetli rüzgar dolayısıyla Ankara'nın göbeği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Kızılay'da kopan ağaç dalı 3 katlı apartmanın önüne devrilirken, apartman önünde park halinde bulunan otomobil hasar gördü.

Ayrıca, Çankaya İşçi Blokları Mahallesi'nde kopan elektrik telleri bina önünde bulunan kaldırıma savrulurken, savrulmanın etkisiyle bina bahçesinde bulunan yeşil alanda çıkan küçük çaplı yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Yangın, çevredeki vatandaşların çabasıyla söndürüldü.

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Ankara’yı şiddetli rüzgar vurdu
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