AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ekranı ve açıköğretim sınav tarihleri 2021! AÖF sınavları ne zaman ve nasıl olacak?

Açıköğretimde öğrenciliğini sürdüren milyonlarca vatandaş, AÖF sınavları ne zaman ve nasıl olacak diye araştırıyor. AÖF sınav tarihleri açıklandı mı sorusu ile Anadolu Üniversitesi dönem sonu final sınavları ne zaman gerçekleşecek diye merak ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavları online mi yoksa yüz yüze mi olacak sorusuna henüz net bir yanıt alamayan vatandaşlar, sınavın şeklini ve tarihini merak ediyor. AÖF sınav tarihleri ve AÖF bahar dönemi final sınavları hakkında araştırma yapılıyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi ekranı ve açıköğretim sınav tarihleri 2021!
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF Güz Dönemi ve AÖF Bahar Dönemi ilk sınavları tamamlandı. AÖF Bahar Dönemi final sınavları için hazırlananlar AÖF sınavları ne zaman ve nasıl gerçekleşecek diye araştırıyor. AÖF sınav tarihleri açıklandı. 2021 bahar dönemi AÖF sınavları mayıs ayının son haftası ile Haziran ayında uygulanacak.
AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ 2021
AÖF Bahar Dönemi final sınav tarihleri şu şekilde:
2 ve 6. Yarıyıl Dersleri için 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde
4. ve 8. Yarıyıl Dersleri için 5 - 6 - 7 Haziran 2021 tarihlerinde
uygulanacak.
AÖF SINAVLARI ONLINE Mİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AÖF Bahar Dönemi sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi AÖF resmi internet sitesi olan aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.