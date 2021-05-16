Askerden yeni gelen genç silahlı saldırıda öldü

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Onur Bektaş, evinin önünde pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve kalbinden, karından ve kolundan vurulduğu öğrenilen Onur Bektaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen A.B. ve A.K. olay yerinden araçla kaçtı. Mahalle sakinleri öldürülen Onur Bektaş'ın askerden yeni geldiğini ve evinin önündeyken pompalı tüfekle 3 el ateş edilmesi sonucu vurulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.