Ateş ve Su 6 Oyna -  Ateş ve Su Oyunu 6,7 ve 8. Bölüm Çıktı Mı?

İnternet üzerinden oynanan iki kişilik oyunlar arasında en çok dikkat çeken seçeneklerden birisidir. Ateş ve Su oyununda çok uzun yollar ve engebeler sizleri beklemektedir. Bu engebeleri aşarken hem zekânızı yorup hem de eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz. Ateş ve Su 1, 2, 3, 4 ve 5. Serilerini yoğun uğraşlar sonucunda bitirenlerin gözlerini bir sonraki seriye çeviriyor. Ateş ve Su 6 Oyna başlığı altında sonraki seriye dair bilgi sahibi olmak isteyenler doğru yerdeler. Peki, Ateş ve Su 6, 7 ve 8. Bölüm çıktı mı?

ATEŞ VE SU NEDİR?

Fireboy and Watergirl (Ateş ve Su) iki kişilik oyunlar dendiğinde akla ilk gelen seçeneklerden birisidir. Özellikle hafta sonu tatil günlerinde çocukların sıkça oynadığı oyunlar arasında yer almaktadır. Ateş ve Su yalnızca iki kişi tarafından oynanır. 1 kişinin tek başında tüm bölümleri geçmesi mümkün değildir. Karşınıza çıkan engebeler karşısında mutlaka Ateş ve Su'nun yardımlaşarak ilerlemesi gerekmektedir.

Ateş ve Su oyununda çok uzun engebeler yer alıyor. Birçok bölümü olan bu oyun hem zekâ yorup hem de eğlenceli anlar yaşatmaktadır. Ateş'in oyun esnasında yer alan su ile kaplı engebelere dokunmaması gerekiyor. Su'nun ise ateş ile kaplı engebelere değmemesi gerekmektedir. Ateş ve Su oyunun tüm bölümlerini oynayabilmek için sabah.com.tr'nin oyun sayfasında göz atabilirsiniz. Ateş ve Su'nun yanı sıra iki kişilik oynayabileceğiniz sayısız oyuna yine bu sayfa üzerinden ulaşabileceksiniz.

Ateş ve Su oynamak için Ateş ve Su Oyna linkine tıklayınız.

ATEŞ VE SU 6 ÇIKTI MI?

Ateş ve Su oyunun tüm bölümlerini bitirenler 6. Seriyi de merakla araştırıyor. Ateş ve Su 1, 2, 3, 4 ve 5. Serilerine yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ateş ve Su 6 ise henüz çıkmamıştır.

ATEŞ VE SU OYNARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ateş'in su ile kaplı engebelere değmeden ilerlemesi gerekir.

Su'yun ateş ile kaplı engebelere çarpmaması gerekir.

Oyunda karşılaşacağınız geçitlerde bir kişi kapıları engebeleri açarken, diğeri ise geçiş yapacak.

Ateş ve Su'nun aynı anda bitiş noktasına gelmesi gerekmektedir. Aksi halde bölüm tamamlanamayacaktır.