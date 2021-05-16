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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:16

AVM’ler yarın açık mı, Merkezleri ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi - hafta sonu !

AVM’ler yarın açık mı, Alışveriş Merkezleri ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi - hafta sonu AVM çalışma saatleri!

Kademeli olarak normalleşme sürecine geçerken yeni kararlar bugün genelgesi ile duyuruldu. Bu kapsamda “AVM’ler ne zaman açılacak, yarın açık mı? AVM’ler Merkezleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. 17 günlük tam kapanma sürecinde vaka artışının önüne geçmek amacıyla birçok işletme ve kurumda olduğu gibi alışveriş merkezlerinin de kapatıldığı duyurulmuştu. Peki, Yeni genelgeye göre; AVM’ler yarın açık mı, Alışveriş Merkezleri ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte konuya ilişkin alınan kararlar ve

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile beraber AVM çalışma saatleri de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bir süre önce artış gösteren vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla alınan kararda bu işletmelerin kapatılması kararı alınmıştı. Şimdi ise yeni normalleşme kararlarıyla beraber belirlenen zaman dilimlerinde alışveriş merkezlerinin açılmasına karar verildi. Buna göre; AVM'ler yarın açık mı, Alışveriş Merkezleri ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte AVM hafta içi hafta sonu çalışma saatleri ve detaylar…

AVM'LER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:

  • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir
  • Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
  • Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.

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AVM’ler yarın açık mı, Alışveriş Merkezleri ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi - hafta sonu AVM çalışma saatleri!
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