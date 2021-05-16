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Giriş Tarihi: 16.5.2021 21:59

AVM'ler yarın açık mı, çalışıyor mu? AVM çalışma saatleri yeniden düzenlendi! AVM'ler kaçta açılıyor ve kapanıyor?

AVM'ler yarın açık mı, çalışıyor mu? AVM çalışma saatleri yeniden düzenlendi! AVM'ler kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Tam kapanmanın sonuna gelindi. İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi yayımlanırken 2021 AVM çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bilindiği gibi, alışveriş merkezleri tam kapanma sürecinde geçici olarak kapatılmıştı. Bu doğrultuda, AVM'ler yarın açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri'nin genelgesinde AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konularına da netlik kazandırıldı. Peki, hafta içi , çalışıyor mu? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte detaylar...

AVM çalışma saatleri 2021, İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesinin ardından merak konusu oldu. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olmasının ardından AVM'ler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri'nin genelgesinde alışveriş merkezlerinin durumuna netlik kazandırıldı.

YARIN AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliklerine "Kademeli Normalleşme" genelgesi gönderildi. Genelgede, AVM çalışma saatleri de yer aldı. Buna göre, alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Peki, AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularının yanıtları

AVM'LER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:

  • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir
  • Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
  • Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.

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AVM'ler yarın açık mı, çalışıyor mu? AVM çalışma saatleri yeniden düzenlendi! AVM'ler kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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