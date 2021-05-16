AVM çalışma saatleri 2021, İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesinin ardından merak konusu oldu. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olmasının ardından AVM'ler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri'nin genelgesinde alışveriş merkezlerinin durumuna netlik kazandırıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliklerine "Kademeli Normalleşme" genelgesi gönderildi. Genelgede, AVM çalışma saatleri de yer aldı. Buna göre, alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Peki, AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
İşte, AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularının yanıtları
AVM'LER AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:
AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ
AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI
65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.