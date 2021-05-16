Ayasofya’ya turist akını

Tam kapanmayla birlikte tarihinin en sessiz Ramazan bayramlarından birini yaşayan İstanbul'un turistik yerleri kapanmadan muaf tutulan turistlere kaldı. Bayramın üçüncü gününde de mega kent İstanbul'da ana yollar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Önceden belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Kentin en yoğun alanlarından olan sahil ve parklarda da sessizlik hakimdi. Tarihi Yarımada'daki sakinliği fırsat bilen yabancı turistler, Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camisi'ne akın etti. Yüzlerce turist, 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'yı ziyaret ederek fotoğraflar çektirdi.