Aydın'da intihar notu bırakan şahıs kendisini dut ağacına astı

"BU DÜNYADA YAŞAMAK HARAM, ELVEDA"

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, 'Beş kıta gezdim, hiçbir şey anlamadım. Bu dünyada yaşamak haram, elveda. Hakkım tüm herkese anamın ak sütü gibi helal olsun' yazılı olduğu not kağıdı buldu. Yapılan ilk incelemede Hüseyin Çakmak'ın kendini asarak yaşamına son verdiği belirlendi.