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Giriş Tarihi: 17.5.2021 01:34 Son Güncelleme: 17.5.2021 01:45

'da notu bırakan şahıs kendisini dut ağacına astı

DHA
Aydın'da intihar notu bırakan şahıs kendisini dut ağacına astı

'da, 66 yaşındaki Hüseyin Çakmak kendisini dut ağacına asarak etti. Ekipler olay yerinde, "Beş kıta gezdim, hiçbir şey anlamadım. Bu dünyada yaşamak haram, elveda" yazılı bulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Çeştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen çiftçiler, dut ağacına asılı bir kişinin olduğunu görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

"BU DÜNYADA YAŞAMAK HARAM, ELVEDA"

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, 'Beş kıta gezdim, hiçbir şey anlamadım. Bu dünyada yaşamak haram, elveda. Hakkım tüm herkese anamın ak sütü gibi helal olsun' yazılı olduğu not kağıdı buldu. Yapılan ilk incelemede Hüseyin Çakmak'ın kendini asarak yaşamına son verdiği belirlendi.

"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, Çakmak'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Aydın'da intihar notu bırakan şahıs kendisini dut ağacına astı
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