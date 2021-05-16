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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Babasını öldürüp annesini rehin aldı

ABBAS ÇAKAR
Babasını öldürüp annesini rehin aldı
Kocaeli'nde, tartıştığı babasını öldüren 28 yaşındaki Edip Bayram, annesini, 2 amca oğlunu, muhtar ve komşusunu silahla yaraladı. Jandarmayla da silahlı çatışmaya giren Edip Bayram, 3 askeri de yaraladı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Olay, İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Edip Bayram, dün akşam tartıştığı babası Ali Bayram'ı silahla vurarak öldürürken, annesi Seher, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer Bayram'ı da yaraladı. Evden kaçmayı başaran Hüseyin ve Cafer Bayram hastaneye kaldırıldı. Zanlı yaralı annesini ise evde rehin aldı. Köye gelen jandarma ekipleri ile çatışmaya giren zanlı ilk ateşte 1 astsubay ile 2 uzman erbaşı yaraladı. Ateş etmeye devam eden saldırgan köy muhtarı Ali Cevat Tomardo ile komşusu Ercan Aslan'ı da yaraladı. Köyün giriş ve çıkışları kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırgan 3 saat sonra polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın, 2006'da amcası Hüseyin Bayram'ı öldürdüğü ve yaşı küçük olduğu için 3 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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Babasını öldürüp annesini rehin aldı
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