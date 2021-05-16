Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bahane edip ateş açmıştı! O maganda yakalandı!

Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:51 Son Güncelleme: 16.5.2021 14:53

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bahane edip ateş açmıştı! O maganda yakalandı! İHA

İstanbul’da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek terastan tabancayla ateş açan ve o anları kaydettirip sosyal medyada paylaşan maganda, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ateş açtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından başlayan kutlamalar kapsamında Bağcılar'da gece saatlerinde bir şahıs, teras katından tabancayla havaya ateş açtı. Defalarca ateş eden maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada havaya ateş açan şahsın Uğur A. (26) olduğunu tespit etti.