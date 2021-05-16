Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı!

YARALI GENCİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gencin göğüs bölgesine kurşun isabet ettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Kağan Keleş, önce ambulansla Bahçe Devlet hastanesine ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlatırken ağır yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.