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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:21

'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı!

İHA
Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı!

Dün akşam, 'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bazı taraftarlar kısıtlamayı hiçe sayarak sokaklara döküldü. ’nin Bahçe ilçesinde şampiyonluk kutlamasında kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu 18 yaşındaki lise öğrencisi genç ağır yaralandı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bahçe ilçesinde şampiyonluk kutlaması yapmak isteyenler otomobillerle konvoy oluşturdu. Silahların da ateşlendiği kutlamalarda Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 18 yaşındaki Kağan Keleş isimli genç birden kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.

YARALI GENCİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gencin göğüs bölgesine kurşun isabet ettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Kağan Keleş, önce ambulansla Bahçe Devlet hastanesine ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlatırken ağır yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı!
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