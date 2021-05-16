Bilecik İstanbul arasında usulsüz ihale trafiği

Bilecik Belediyesi denetleme komisyonu üyeleri, yaptıkları incelemelerde CHP'li Başkan Semih Şahin'in ihalelerde usulsüzlük yaptığını tespit etti. 4734 sayılı kamu ihale kanunun (b) bendinde açıkça belirtilmesine rağmen, can ve mal kaybı ile afet riski taşıma halleri gibi acil durumların dışında yapılacak tüm ihalelerin "Açık İhale" usulüyle yapması gereken Başkan Şahin'in, Yağmur suyu boru hattı ihalesini pazarlık usulüyle REM Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firmasına verdiği tespit edildi.

5 MİLYONLUK BALLI İHALE

Hazırlanan raporda, söz konusu yağmur suyu boru hattı yapım işini, Bilecik, Eskişehir ve Bursa'da yapabilecek donanım ve tecrübeye sahip çok sayıda firma bulunurken, bu firmalardan hiç birine haber verilmeden ve apar topar pazarlık usulü ile yapılan ihale 5 Milyon 789 Bin TL bedel ile İstanbul'daki yandaş firmaya verilmesinin kanun ve yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

2 AY ARAYLA AYNI FİRMAYA İKİNCİ İHALE

İstanbul Çekmeköy merkezli Rem Peyzaj İnşaat firmasına 13 Nisan 2020 günü yapılan sözleşmeyle Yağmur suyu boru hattı ihalesinin yaklaşık 6 Milyon TL ile verilmesinden sadece 2 ay sonra, 1 Haziran 2020 tarihinde "Saha İşleri" adı altında çevre düzenlemelerini içeren bir ihalenin daha verildiği ortaya çıktı. Ayrıca aynı firmaya İstanbul'da da ihaleler verildiği anlaşıldı.

KOMİSYON ÜYELERİNDEN İHALEYE İTİRAZ

Denetlemeyi gerçekleştiren Denetleme komisyonu üyeleri AK Parti Belediye Meclis üyesi Çetin Kaya ve MHP Belediye Meclis Üyesi Salt'ın, tespit ettikleri pazarlık usulü ile adrese teslim usulsüz ihaleye itiraz edecekleri öğrenildi.