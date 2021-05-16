Bilgisayar mühendisi Çağrı Kesici, 6 gündür kayıp!

AÜ'de bilgisayar mühendisi olarak çalışan Çağrı Kesici'den, 10 Mayıs'ta evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Yakınları, Kesici'nin bulunması için sosyal medyadan çağrıda bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Kesici'nin kayınbiraderi Yalçın Çiftçioğlu, Kesici'nin en son Lara'da The Marmara Oteli yakınlarında görüldüğünü söyledi. Kesici'nin üzerinde gri eşofman altı, siyah tişört, spor ayakkabı ile evden çıktığını aktaran Çiftçioğlu, şöyle dedi: