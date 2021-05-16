Birlikte yaşadığı kadını 7 yerinden bıçakladı: ‘Hak etti, pişman değilim’ dedi

Aksaray'ın Hasas Mahallesinde Bayram Çınar, imam nikahlı olarak bir süredir birlikte yaşadığı Yeter Çekiç ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma sırasında mutfaktan bıçak alan Çınar, Çekiç'e vurmaya başladı. Çekiç'i kol ve karnından olmak üzere 7 yerinden bıçaklayan Çınar, evden uzaklaştı. Çekiç'in yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeter Çekiç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Şüpheli Bayram Çınar ise olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.

'PİŞMAN DEĞİLİM, HAK ETTİ'

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirilen Bayram Çınar, basın mensuplarının neden bıçakladınız sorusuna, "İbreti alem için bıçakladım. Pişman değilim. Beni öz dayım ile aldatıyordu. Ben de bir insanım, taş değilim. Herkeste beni iyi tanıyor. Bir insan namusu için yaşar. Namusum için yaptım. Ben cinayet işleyecek adam da değilim. Hak etti. Hak eden hakkını bulur. 7 tane dil biliyorum. Ben dil bildiğim için susamam. Devletimizi, milletimizi seven adamım' dedi.

Bayram Çınar'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.