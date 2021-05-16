Bu devlet emrine amade Eşref Amca

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Kovid-19 aşısı olma hikayelerinin filmleştirildiği "Bu Topraklara Aşık" adlı seriden yeni paylaşım yapıldı. Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Birinci önceliği insan sağlığı olan devletimiz, ülkemizin her köşesinde var gücüyle aşılama çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri yer aldı. Yeni bölümde, Erzurum'un İspir köyünde oturan 90 yaşındaki emekli öğretmen Eşref Aras, aşılanma sürecini anlattı. Görüntülerde, önceden akrabalarıyla sık sık ziyaretler yaptıklarını ancak salgın döneminde bunun mümkün olmadığını anlatan Aras, "Önceki dönemdeki hastane koşulları beni hiç de tatmin etmiyordu. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarının olumlu olduğu gerçeği ortada" ifadelerini kullandı. Evine gelerek aşılama yapan sağlık çalışanlarının daha sonra birkaç defa kendisini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığını belirten Aras, "Ondan sonra bir başkası geldi bir ay sonra aşıyı yaptı. Aşılar gayet hakikaten çok rahatlatıcıydı. Yurdumuza, devletimize, milletimize ve bu bela hastalığın da bütün dünyaya bela olmaktan uzak olmasını nasip etsin Allah" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da videoyu kendi hesabında "Biz senin emrine amadeyiz Eşref amca. Devletimiz, sizlerin sağlığı için dağlar, taşlar, yollar aştı, aşmaya da devam ediyor. Her şey aziz milletimiz için" mesajıyla paylaştı.