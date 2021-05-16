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Giriş Tarihi: 17.5.2021 06:29

Bugün AVM'ler açık mı, Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu hafta içi !

Bugün AVM'ler açık mı, Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu hafta içi AVM çalışma saatleri!

Normalleşme adımları kapsamında alınan yeni kararlar Genelgesi ile yayımlanırken bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi “Bugün AVM’ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere tam kapanma süreciyle beraber alışveriş merkezleri tamamen hizmete kapatılmıştı. Kademeli normalleşmenin ilk aşamasında kalkan yasaklardan biri ise alışveriş merkezleri oldu. Buna göre; Bugün AVM’ler açık mı, Alışveriş merkezleri saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte hafta sonu hafta içi ve genelgede yer alan detaylar…

Kademeli normalleşmenin ilk gününde milyonlarca kişi "AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri açıldı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Tam kapanma sürecinde kapalı olan alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine ilişkin tüm detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Bilindiği üzere genelgede 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi. Peki, Bugün AVM'ler açık mı, Alışveriş merkezleri saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte hafta içi hafta sonu AVM çalışma saatleri…

AVM'LER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

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AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir
  • Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
  • Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.

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Bugün AVM'ler açık mı, Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu hafta içi AVM çalışma saatleri!
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