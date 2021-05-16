Dehşet veren olayda ilginç detay: Yavrularını bir an olsun bırakıp gitmedi...

İzmit İlçesine bağlı Bayraktar Köyünde, önceki akşam saat 17.30 sularında meydana gelen olayda, cinnet getiren Edip Bayram(33),babasını öldürüp annesini rehin aldı. Olaylarda 2 kuzeni ile 3 askeri ve 2 komşusunu olmak üzere topla 8 kişiyi yaraladı. Bayram, Polis Özel Harekât ve Jandarmanın operasyonu sonucu, ayağından vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

YUVASINI VE YAVRULARINI TERK ETMEDİ

Köyde herkesin panik yaşadığı olaylar esnasında, SABAH'ın objektifine oldukça ilginç bir başka manzara takıldı. Dehşet verici olayların yaşandığı evin hemen yanı başında, bir telefon direği üzerinde yuva kuran leylek, zanlının elindeki tüfekler ile sağa sola açmış ateşe ve bütün bağrışmalara rağmen, yuvasını ve yavrularını terk etmeyerek başında bekledi. Hatta yaklaşık 4 metre yükseklikte tam 2 metre ilerisinde birkaç el ateş edilerek bir insanın öldürülmesine rağmen, o yuvasını bırakmadı.

OBJEKTİFLERE BÖYLE YANSIDI

Özel harekâtın operasyonunda yaşanan çatışmada bile Leylek yuvasında durmaya devam etti. Yapısı gereği ürkek olan Leylek, patlayan silahlardan korkmuş olacak ki uzun süre bir heykelmişçesine hareket etmedi. Bir tarafta babasını öldürüp 8 kişiyi yaralayarak dehşet saçan evlat, diğer tarafta yavrularını her şeye rağmen bırakmayarak başından ayrılmayan o leyleğin görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı.