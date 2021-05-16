Denizli'de feci kaza: İki Ukraynalı öldü!

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ukrayna uyruklu 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan 3 kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.