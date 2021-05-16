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Giriş Tarihi: 16.5.2021 10:33 Son Güncelleme: 16.5.2021 10:34

'de feci kaza: İki Ukraynalı öldü!

DHA
Denizli'de feci kaza: İki Ukraynalı öldü!

'nin Acıpayam ilçesinde, korkunç bir kaza yaşandı. uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kumafşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YOM 63 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ukrayna uyruklu 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan 3 kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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Denizli'de feci kaza: İki Ukraynalı öldü!
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