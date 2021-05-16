Dipsiz Kuyu’da şelale keşfedildi

Kayseri'deefsanelere konuolan ve yüzyıllarboyu kimseningirmeye cesaretedemediği DipsizKuyu MağarasıTürkiye'nin ikincien derin dikeymağarası. Doğaharikası mağaranın196 metredibinde iki stadyumbüyüklüğündebir salonile Düden Şelalesi'ne benzeyen bir şelalekeşfedildi. Mağara Araştırma Derneğiekibinden Birhan Altay "Yıllarca buradaaltın olduğuna inanıldığı için halkmerak içindeydi. Altın sanılanın kireçtaşına güneş ışığı yansıması olduğuanlaşıldı. Ama kuyunun dibi gerçektenmuhteşem bir güzelliğe sahip" dedi.