Dipsiz Kuyu’da şelale keşfedildi

Kayseri'de
efsanelere konu
olan ve yüzyıllar
boyu kimsenin
girmeye cesaret
edemediği Dipsiz
Kuyu Mağarası
Türkiye'nin ikinci
en derin dikey
mağarası. Doğa
harikası mağaranın
196 metre
dibinde iki stadyum
büyüklüğünde
bir salon
ile Düden Şelalesi'ne benzeyen bir şelale
keşfedildi. Mağara Araştırma Derneği
ekibinden Birhan Altay "Yıllarca burada
altın olduğuna inanıldığı için halk
merak içindeydi. Altın sanılanın kireç
taşına güneş ışığı yansıması olduğu
anlaşıldı. Ama kuyunun dibi gerçekten
muhteşem bir güzelliğe sahip" dedi.