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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Dipsiz Kuyu’da şelale keşfedildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Dipsiz Kuyu’da şelale keşfedildi
Kayseri'de efsanelere konu olan ve yüzyıllar boyu kimsenin girmeye cesaret edemediği Dipsiz Kuyu Mağarası Türkiye'nin ikinci en derin dikey mağarası. Doğa harikası mağaranın 196 metre dibinde iki stadyum büyüklüğünde bir salon ile Düden Şelalesi'ne benzeyen bir şelale keşfedildi. Mağara Araştırma Derneği ekibinden Birhan Altay "Yıllarca burada altın olduğuna inanıldığı için halk merak içindeydi. Altın sanılanın kireç taşına güneş ışığı yansıması olduğu anlaşıldı. Ama kuyunun dibi gerçekten muhteşem bir güzelliğe sahip" dedi.
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Dipsiz Kuyu’da şelale keşfedildi
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