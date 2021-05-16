Düğünler ve nikahlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan "Kademeli Normalleşme" konulu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yarından itibaren sona erecek tam kapanma sürecinin ardından kısıtlamaların durumu netlik kazandı. Düğün ya da nikah yapacak olanlar, "düğünler açılacak mı, düğün ve nikahlar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştırıyordu. İçişleri genelgesine göre, düğün salonları açılacak mı, yarından itibaren düğünler ve nikahlar serbest mi? İşte, nikahlar ve düğün salonları ile ilgili merak edilenler ve alınan son karar...

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kademeli normalleşme genelgesi yayımlandı. Yeni genelge ile düğünler ve nikah salonları ile kına gibi etkinliklerin de akıbeti belli oldu. Düğün ya da nikah yapacaklar, "nikah ve düğünler serbest mi, düğün salonları açılacak mı" sorusuna yanıt aranaya başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğünler serbest mi, ertelendi mi sorusunun yanıtı ve nikah ile düğün salonları durumu yer alıyor.

Düğünler ve nikah salonları ile ilgili maddeleri de içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi şöyle;