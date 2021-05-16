Dünya hukukçularından eş zamanlı Kudüs protestosu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İstanbul 2 Nolu Baro ve Hukukçular Derneği'nin katıldığı basın açıklamasında "Bizler vicdan sahibi hukukçular olarak, İsrail terör devletinin saldırılarını lanetliyor ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve yargı mercilerine başvuruda bulunarak taleplerimizin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacağımızı taahhüt ediyoruz" denildi.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan avukatlar adına okunan basın açıklaması metninde, "Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları 1948 yılından beri İsrail terör devletinin işgali altındadır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının başlangıcında İsrail terör devleti, Filistin halkına saldırmaktan geri durmamıştır" denildi.

EŞ ZAMANLI PROTESTO

Ramazan ayının son cuması olan 7 Mayıs günü Mescidi Aksa'da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullanarak saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"İsrail terör devleti saldırılarına Gazze'de devam etmiş ve bu saldırılarda 41'i çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere 145 sivil Filistinli şehit olmuş 1100 kişi ise yaralanmıştır. İsrail terör devleti Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek gasp etmektedir ve biz bu gidişata bir dur demedikçe gasp etmeye devam edecektir. Hukukçular olarak bu hak gaspına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bu nedenle tam şu anda İstanbul, Kudüs, Cenevre, Londra ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan hukukçular olarak tüm insanlığın vicdanı adına Filistin halkının sesini duymak ve duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler hakkın ve adaletin savunucusu avukatlar olarak tüm uluslararası örgütleri ve vicdan sahibi Hristiyan ve Yahudileri aşağıda sıraladığımız çağrılarımızın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz."

7 MADDELİK TALEPLERİ

Hukukçuların 7 maddede sıraladıkları talepleri şöyle:

* İsrail terör devleti hukuksuz ve insanlık dışı saldırılarına derhal son vermeli.

* İsrail terör devletinin Şeyh Cerrah bölgesi başta olmak üzere Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin mülkiyet haklarına karşı gerçekleştirmiş olduğu haksız ve hukuksuz saldırıları ve işgali sona erdirilmeli.

* İsrail terör devleti Gazze'ye uyguladığı hukuksuz ablukayı derhal kaldırmalı.

* Filistin halkına karşı savaş, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekte olan İsrailli yetkililer uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı.

* Bu suçlar yeryüzünde işlenmiş en ciddi ve ağır suçlardan olup dünya barış ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle BM güvenlik konseyi İsrail terör devletine karşı yaptırım uygulamalı.

* İsrail terör devletinin 2010 yılında abluka altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gem isindeki 10 Türk vatandaşının şehit olmasıyla sonuçlanan saldırısı nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında ülkemizde başlatılmış olan ceza yargılamasına devam edilmeli.

* Dünya üzerinde sayısı bir buçuk milyarı aşan tüm Müslüman halkları üzerindeki ölü toprağını atmalı, Filistin meselesi hakkında kayıtsız şartsız tek vücut tek ses olmalı.