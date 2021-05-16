Fildişi macunu deneyi yüzünde patladı

Adana Seyhan'da yeğenleriyle birlikte fildişi macunu deneyi yapmaya çalışan Mahsun Kaya'nın (29) yüzü yandı. Yaptıkları karışım biranda patlayınca az daha gözünden oluyordu. Hastaneye kaldırılan Mahsun Kaya'nın yüzünde yanıklar oluştu.

Sosyal medya üzerinde çekilen videolarda çok kullanılan fildişi macunu deneyini yeğenleriyle birlikte denemek isteyen Kaya'nın başına hiç beklemedikleri bir şey geldi. Deney yaparken patlama oldu. Bira anda yaptıkları karışım yüzüne fışkırdı. Yüzünde yanıklar oldu gözü son anda kör olmaktan kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Deney yaparken yeğenlerim acele etti diyen Mahsun Kaya; "Bir anda hastanelik olduk. Şimdi durumum iyi, doktorlar gözünü kaybedebilirdin dediler. Büyük kaza atlattık." şeklinde konuştu.