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Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray taraftarından acı haber! Kalbi şampiyonluk maçına dayanamadı
Giriş Tarihi: 16.5.2021 11:33 Son Güncelleme: 16.5.2021 11:47

taraftarından acı ! Kalbi şampiyonluk maçına dayanamadı

DHA
Galatasaray taraftarından acı haber! Kalbi şampiyonluk maçına dayanamadı

Kuşadası ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. (35), Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de 'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamadı. Kalp krizi geçiren genç adam, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Günay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

Aydın'da oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı

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Galatasaray taraftarından acı haber! Kalbi şampiyonluk maçına dayanamadı
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