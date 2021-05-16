Galatasaray taraftarından acı haber! Kalbi şampiyonluk maçına dayanamadı

Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı

Eski kaymakamdan iğrenç taciz! Asistana Kayahan’ın şarkısını gönderdi: Devamı var