Hasta sayısı düşmeye devam ediyor

Türkiye'de dün 204 bin 637 Kovid- 19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 472 kişinin testi poz-i tif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi. Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı, vaka sayıs ı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537 oldu.