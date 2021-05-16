Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücü kısıtlamaya izinsiz çıktı
Giriş Tarihi: 16.5.2021 10:23 Son Güncelleme: 16.5.2021 10:23

Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücü kısıtlamaya izinsiz çıktı

DHA
Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücü kısıtlamaya izinsiz çıktı

’da sokağa çkma kısıtlamasında yapılan denetimde izin belgesiz trafiğe çıkan sürücü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı.

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yapılan denetimde poliser tarafından durdurulan otomobilin sürücüsüne 'izin belgesi' soruldu. İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan sürücü, ehliyetinin de yanında olmadığını söyledi. Ancak yapılan kimlik tespitiyle adı açıklanmayan sürücünün ehiyetine, daha önce yakalandığı bir denetimde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu anlaşıldı. Yeniden yapılan testte de alkollü çıkan sürücüye 3 ayrı idari ve trafik cezası kesildi. Sürücü, polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücü kısıtlamaya izinsiz çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA