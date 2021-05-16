İstanbul'da dolu alarmı! Otomobillere halı ve battaniyeler sarıldı

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.Mahalle sakini Kadir Haymana,"İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti." dedi.