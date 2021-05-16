İstanbul'da kan donduran cinayet! Trafikte bıçağı kalbine sapladı!

"SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORDU, HELALLİK İSTEDİ"

Ağabeyinin ölmeden bir hafta öncesinde tüm akrabalarını çocuklarıyla birlikte gezip helallik istediğini belirten Medet Kaplan; "Sanki içine doğmuş gibi. Olaydan hemen önce beni aradığında 'İşlerin çok güzel maşallah' dedi. 'Bana bir şey olursa çocuklar sana emanet' dedi. Sanki öleceğini biliyormuş. Yine aynı akşam annemi göğsüne yatırmış, uyutmuş. Babama haberi çok sonra verdik. Kalbinden rahatsız, hala korkuyoruz, bişey olur diye. Konuşmuyor içine içine ağlıyor. Hızlı geçtin diye yol kavgasında ağabeyimin canını alan katil bir an önce yakalansın. Bir hiç uğruna bizim o iki çocuğun hayatını yaktı." dedi.

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