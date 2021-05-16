İstanbul'da kan donduran cinayet! Trafikte bıçağı kalbine sapladı!

İstanbul Bayrampaşa'da bir bankada özel güvenlik olarak görev yapan 2 çocuk babası Mert Kaplan boş zamanlar küçük kardeşi Medet'in kebapçı dükkanına giderek ona yardımcı oluyordu. 6 Mayıs gecesi dükkanda çalışırken Mert Kaplan'ı kuryelerden birisi aradı.
'Abi lastiğim patladı, yolda kaldım" dedi. Mert Kaplan hemen başka bir motorla onun yanına gitti. Birlikte lastiği değiştirdiler. Dükkana doğru yola koyuldular. İki motorla yolda gelirken Tuna Caddesi'nde bir araç yanlarında hızla geçti ve ilerideki göbekte durdu.
-Aytekin Özdemir-
Mert Kaplan aracın yanına giderek, 'Yavaş git' uyarısı yapınca araçtan bıçakla inen saldırgan, Kaplan'ı kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kaplan hayatını kaybetti.
Mert Kaplan
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Yaşananları SABAH'a anlatan Mert Kaplan'ın kardeşi Medet Kaplan; "Ağabeyim sürekli burada durmazdı. İşi olmadığı zaman boş zamanlarında yanıma gelir bana yardım ederdi. O günde geldi yanıma işleri takip ediyordu. Gece saat 12 gibi kuryelerden biri yemek götürdü. Gelirken lastiği patlamış, abimi arayınca o da yanına gitmiş. Lastiği tamir etmişler dönerken, yanlarından bir araç geçmiş. Adam ileride durmuş. Ağabeyim yanına gidip 'Yavaş git, bizi ezeceksin' demiş. Adam elinde ekmek bıçağı ile inip abime doğru saldırmış. Abim hemen polisi aramış." ifadelerini kullandı.
Medet Kaplan
"AMBULANSI KENDİSİ DURDURUP BİNMİŞ"
'Ağabeyimin eli kesiliyor sonra bir hamle daha yapıyor' diyen Medet Kaplan; "Ağabeyimin kalbinin üzerine saplıyor. Adama eliyle vurup oradan uzaklaşıyor. O sırada yoldan bir ambulans geçiyor, onu durdurup yardım istiyor. O sırada polisler geliyor, abim 'İyiyim' diyor, konuşuyor. Sonra ambulansa bindirip hastaneye götürüyorlar. Sadi Konuk Hastanesi'nde ameliyata alındı, orada da hayatını kaybetti. Katilinin kaçtığı aracın plakası belli adı Aytekin Ö. (31) polis peşinde bir an önce yakalanır inşallah." dedi.
"SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORDU, HELALLİK İSTEDİ"
Ağabeyinin ölmeden bir hafta öncesinde tüm akrabalarını çocuklarıyla birlikte gezip helallik istediğini belirten Medet Kaplan; "Sanki içine doğmuş gibi. Olaydan hemen önce beni aradığında 'İşlerin çok güzel maşallah' dedi. 'Bana bir şey olursa çocuklar sana emanet' dedi. Sanki öleceğini biliyormuş. Yine aynı akşam annemi göğsüne yatırmış, uyutmuş. Babama haberi çok sonra verdik. Kalbinden rahatsız, hala korkuyoruz, bişey olur diye. Konuşmuyor içine içine ağlıyor. Hızlı geçtin diye yol kavgasında ağabeyimin canını alan katil bir an önce yakalansın. Bir hiç uğruna bizim o iki çocuğun hayatını yaktı." dedi.
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