İstanbul'da vicdanları sızlatan olay! Bu nasıl anne!

"ÇOCUKLARI YERDE, BETON ÜZERİNDE BULDUK"



Çocukları apartmanın önünde bulan Enver Albayrak, "Dün 18.00 sıralarında 2 çocuğu gördüm. Biri 8 aylık, diğeri 2 yaşlarında vardı. Çocukları yerde, betonun üzerinde bulduk. Bir poşetin içinde çamaşır, bez vardı. Çocuğun ne kadardır yerde olduğunu bilmiyorduk. Çocuğu yukarı getirdik. Mamalarını verdik. Apartmanda kapı kapı gezmeye başladık. Kapıyı açanlar, çocukları tanımadığını söyledi. 2 ay önce annesi başkasına kaçmış. Çocukları sonra buraya getirmiş, bırakmış sonra da kaçmış" ifadelerini kullandı.