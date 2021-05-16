İstanbul'da yürek yakan olay: Annesinin henüz haberi yok!

"ANNESİNİN HENÜZ HABERİ YOK"



Yeğeninin cenazesine katılan acılı amca Arif Efiloğlu, "Acımız büyük, 5 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Abim, yengem ve 1 yaşındaki yeğenim hastanede tedavi görüyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Bize bunları yaşatanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Umarım bu yaptıkları yanına kar kalmayacak. Hayatını kaybeden yeğenim daha 5 yaşındaydı. Yengem henüz çocuğunun öldüğü haberini almadı. Bu kaza değil resmen katliam" diye konuştu.