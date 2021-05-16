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Giriş Tarihi: 16.5.2021 15:50 Son Güncelleme: 16.5.2021 16:22

'da yürek yakan olay: Annesinin henüz haberi yok!

İHA
İstanbul'da yürek yakan olay: Annesinin henüz haberi yok!

'da, aşırı hızlı bir araç önce otobüs durağına daldı. Sonra da 5 yaşındaki Yusuf Miraç’a çarptı. Minik yavru, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun kazada yaralanan annesi, babası ve kardeşinin hala tedavi gördüğü açıklandı. Miraç’ın amcası ise “Annesinin henüz haberi yok. Sürücü serbest bırakıldı. Bu kaza değil resmen katliam” diye dert yandı. İşte acı haberin detayları…

İstanbul'da yaşanan feci kaza, Pendik'te bayramın ilk günü meydana gelmişti. İddiaya göre aşırı hızla seyreden pikap otobüs durağına dalmış, bu sırada durakta bekleyen 2'si çocuk 4 kişilik aile aracın çarpmasıyla yola savrulmuştu.

Kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Miraç Efiloğlu için cenaze töreni düzenlendi. Sultanbeyli'de bulunan evlerinin önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından küçük çocuk, Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi. Hayatını kaybeden küçük çocuğun kazada yaralanan annesi, babası ve kardeşinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Kaza sonrasında araç plakasını sökerek olay yerinden kaçan pikap sürücüsü ve yanındaki 2 kişiden yakalanarak gözaltına alınan bir kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenilirken, ailenin yakınları mahkemenin kararına tepki gösterdi.

"ANNESİNİN HENÜZ HABERİ YOK"

Yeğeninin cenazesine katılan acılı amca Arif Efiloğlu, "Acımız büyük, 5 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Abim, yengem ve 1 yaşındaki yeğenim hastanede tedavi görüyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Bize bunları yaşatanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Umarım bu yaptıkları yanına kar kalmayacak. Hayatını kaybeden yeğenim daha 5 yaşındaydı. Yengem henüz çocuğunun öldüğü haberini almadı. Bu kaza değil resmen katliam" diye konuştu.

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İstanbul'da yürek yakan olay: Annesinin henüz haberi yok!
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