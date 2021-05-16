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Giriş Tarihi: 16.5.2021 22:25

'de husumetli iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

DHA
İzmir'de husumetli iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

'in ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 5 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesindeki olay, saat 16.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi Sabunhane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile cadde üzerinde karşılaştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA YERİNİ SİLAHLI KAVGAYA BIRAKTI

İki aile arasında çıkan sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Çıkan silahlı kavgada Hüseyin Saklak vurularak ağır yaralandı. Saklak, yakınları tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Saklak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saklak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de husumetli iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
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