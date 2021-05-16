İzmir'de husumetli iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesindeki olay, saat 16.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi Sabunhane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile cadde üzerinde karşılaştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA YERİNİ SİLAHLI KAVGAYA BIRAKTI

İki aile arasında çıkan sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Çıkan silahlı kavgada Hüseyin Saklak vurularak ağır yaralandı. Saklak, yakınları tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.