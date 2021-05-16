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Haberler Yaşam Haberleri Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir? - Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 16.5.2021 22:19 Son Güncelleme: 16.5.2021 22:21

Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir? -

Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli şeklinde çevrilmiştir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?" sorusunun yanıtı merak konusu olduKim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

Japonya

SSCB

Arjantin

Hindistan

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Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir? - Milyoner sorusu
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