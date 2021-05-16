Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

Japonya

SSCB

Arjantin

Hindistan