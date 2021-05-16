İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme sürecine ilişkin yayınlanan genelge semt pazarlarını da kapsadı. Pek çok iş yerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi, kademeli normalleşme sürecinde pazarlar kurulacak mı sorusunu da yanıtladı. Bu hafta pazar yerleri açık mı, semt pazarları hangi gün kurulacak gibi sorular genelgeyle yanıt buldu.
PAZAR YERLERİ AÇIK MI?
Tam kapanma sürecinde vatandaşlar ve pazarcıların talepleri doğrultusunda, yalnızca yiyecek satışı yapan tezgahların kurulması koşuluyla Cumartesi günleri saat 10:00-17:00 arası pazar yerlerinin açık olması kararı çıkmıştı. Tam kapanmanın sonlanarak kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, bu süreçte pazar yerleri açık mı diye araştırıldı.
SEMT PAZARLARI HANGİ GÜN KURULACAK?
Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak. Semt pazarları belirlenen günlerde bu saatler arasında faailyet gösterek. Hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak. Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak. Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.
PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER NELER?
Bu süre zarfında halkın sağlığını korumak ve virus yayılımını en aza indirmek adına çeşitli önlemler alındı. Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketici temas edemeyecek.