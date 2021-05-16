İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme sürecine ilişkin yayınlanan genelge semt pazarlarını da kapsadı. Pek çok iş yerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi, kademeli normalleşme sürecinde pazarlar kurulacak mı sorusunu da yanıtladı. Bu hafta pazar yerleri açık mı, semt pazarları hangi gün kurulacak gibi sorular genelgeyle yanıt buldu.

PAZAR YERLERİ AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde vatandaşlar ve pazarcıların talepleri doğrultusunda, yalnızca yiyecek satışı yapan tezgahların kurulması koşuluyla Cumartesi günleri saat 10:00-17:00 arası pazar yerlerinin açık olması kararı çıkmıştı. Tam kapanmanın sonlanarak kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, bu süreçte pazar yerleri açık mı diye araştırıldı.