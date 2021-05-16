Kademeli normalleşmede 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? 17 Mayıs-1 Haziran 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı var mı?

17 günlük tam kapanma sürecinin yarın bitmesi sebebiyle İçişleri Bakanlığı yeni süreçle ilgili bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi, 17 Mayıs-1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme uygulaması hakkında detaylara yer Verdi. Genelge kapsamında, kademeli normalleşmede 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi sorusu da yanıt buldu. 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi gibi sorular da araştırıldı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 17 Mayıs-1 Haziran 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı var mı sorusunun cevabı.
65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?
İçişleri Bakanlığı genelgesi içeriğine göre, kademeli normalleşme sürecinde hafta içi 21:00-05:00 arası, haftasonu ise Cuma 21:00'den Pazartesi 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni kararlar 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerini de etkiledi. Bu kararlara göre 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altındakiler bu süreçte toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacak.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların aşı durumuna göre sokağa çıkma saatlerinin değişiklik göstereceği vurgulandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları herkes gibi tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI
-Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.
- Kademeli normalleşme döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak.
- Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek.
- Kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.
- Kademeli normalleşme döneminde, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.
- Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.