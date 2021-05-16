Kadınların yarısı güvende hissetmiyor

TBMM Kadın Cinayetleri ve Şiddet Araştırma Komisyonu'nun geçtiğimiz günlerde yapılan toplantısına katılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri, kadınlarla ilgili çarpıcı verileri paylaştı. İşte dikkat çeken o veriler:Bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hisseden kadınların oranı yüzde 48.7. Buna göre kadınların yarıdan fazlası yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmiyor. Erkeklerde ise güvende hissetme oranı 69.9.Bireylerin kendi evinde, yalnızken kendini güvende hissetme oranı ise kadınlarda 78.3 iken erkeklerde 85.4 olarak gerçekleşti. Verilere göre kadınların yüzde 21.7'sinin evinde bile güvende hissetmemesi dikkat çekti.Şu an 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenmiş kadınların oranı 2010'da 8.2 iken bu sayı 2019'da 5.1'e geriledi. Düşüş eğilimi devam ediyor.Kadın cinayetleri açısından AB ile de kıyaslama yapıldı. EURASTAT verilerine göre 100 bin nüfus başına kadın cinayeti oranı yüzde 0.63 olarak gerçekleşti. Bu AB ortalaması ile hemen hemen aynı. Son 10 yıldaki kadın cinayetlerine bakıldığında, kurbanların en yüksek olduğu yaş grubu 35-39. Cinayet nedeniyle ölen kadınların yüzde 52'si evli, yüzde 19.6'sının hiç evlenmemiş, yüzde 9'u boşanmış, yüzde 13.5'i ise eşini kaybetmiş.