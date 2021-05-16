Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi, Sugözü Mahallesi, Soğukoluk Yaylası, Çal Mevkii'nde yayladan ilçe merkezine doğru seyir halinde giden İbrahim Aslan yönetimindeki kamyonet, girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araçta bulunan ve aracın sahibi olan Koru Mahallesi Muhtarı Volkan Özalp kapıyı açıp atladı.
Kamyonet, 200 metre aşağı yuvarlandı. Yaralanan Özalp'in ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gazipaşa itfaiye ve sağlık ekipleri kamyonetin bulunduğu noktaya güçlükle ulaşabildi. Hurdaya dönen kamyonetin yanında Aslan'ın cansız bedeni bulundu.
İbrahim Aslan
Ekiplerin ve kazayı görüp gelen vatandaşların yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yola çıkarılan İbrahim Aslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Volkan Özalp
Yaralı Özalp ise ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Özalp'in sosyal medya hesabında, bir süre önce aracını satışa çıkardığı görüldü.