Kapanma dönemlerinde hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor

Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birisi olan ulaşım sektörü kaynaklı emisyonlarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma dönemlerinde ciddi düşüş tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarınca Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı kapsamında yapılan çalışmada, Kovid-19 öncesi ve sonrası durum analiz edilerek kapanma döneminin hava kalitesine etkisi ortaya kondu.

Çalışma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı tarihler ile 29 Nisan-17 Mayıs'ı kapsayan tam kapanma dönemine ait emisyon rakamları, salgının henüz başlamadığı ve kısıtlamaların olmadığı 2019'un Mart-Nisan aylarındaki verilerle karşılaştırıldı.