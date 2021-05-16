Katliamdan ‘toz kavgası’ çıktı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde 3 kişinin öldüğü katliamın nedeninin "toz kavgası" olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Ersin Aydeniz, oyun oynarken toz çıkaran çocuklara bağıran köylülerle tartıştı. Cinnet getirip önüne gelene ateş açarak 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Ersin Aydeniz ile daha önce muhtarlık seçimlerinden dolayı akrabası da olan muhtar Hüseyin Özayyıldız arasında husumet vardı. Olay günü çocukların oyun oynarken toz yapmaları nedeniyle köylülerden biri çocuklara bağırdı. Bunu gören Aydeniz, köyde yaşayanlarla tartışmaya başladı. Daha sonra olay yatıştı ve Aydeniz evine gitti. Ancak kısa süre sonra Aydeniz elinde pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı. Aydeniz etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada mermilerin isabet ettiği Yavuz Aydeniz (65), Adil Aydeniz (66) ile muhtarın oğlu ve köy korucusu olan Taner Özyıldız (27) hayatını kaybetti.Cinayetin işlendiği köyde, cenazeler için tören düzenlenirken jandarma birlikleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda hayatını kaybeden 3 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.