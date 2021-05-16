Kayıp paraşütçü ölü bulundu

Orhangazi ilçesinde esnaflık yapan ve bir dönem yerel bir gazetenin de işletmeciliğini yapan Muammer Yolcu (37), aynı zamanda da bir yamaç paraşütü tutkunuydu. Bugün ilçedeki Gürle dağına çıkan Yolcu, Paraşütünü kaldırarak havalandı. Bir süre havada süzülen genç hava koşullarının değişmesiyle birlikte paraşütü kontrol etmekte zorluk çekmeye başladı ve kısa bir süre sonra da ortadan kayboldu.





100 DEN FAZLA EKİP ARADI

Durumun Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları 100'den fala ekiple yapıldı. Gürle dağı ve bölgesindeki Gölyaka, Akharem, Gürle ve köylerinin bulunduğu bölgeye gruplar halinde ekipler sevk edildi. Bölgede havanın yağışlı olmasından dolayı arama çalışmaları güçlükle sürdürüldü. Arama kurtarma ekipleri Muammer Yolcu'yu bulabilmek için arama köpeklerini de yanına alarak geniş bir bölgede arama çalışması yürüttü.



7 SAAT SONRA BULUNDU

Genç paraşütçünün en sön Gölyaka mevkiinde görüldüğüne dair edinilen bilgilerin ardından arama çalışmalarının büyük kısmı o bölgeye yönlendirildi. Arama ve kurtarma çalışmalarında 7 saatin geride kaldığı sırada kötü haber Yenisölöz yakınlarından geldi. O bölgede arama faaliyetlerini sürdüren ekiplerin Muammer Yolcu'ya ulaştıklarını ancak talihsiz paraşütçünün hayatını kaybettiği öğrenildi.