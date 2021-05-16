Kayseri'de hareketli dakikalar: Pencereden rastgele ateş açtı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesinde bir evden çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat polisin ve psikologun tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Haluk Taflı'nın açtığı ateş sonucu bir kadın yaralandı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine Özel Harekat Polisleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN DIŞARIYI İZLEMİŞ

Halik Taflı'nın evindeki güvenlik kameralarından çevreyi izlediğini belirleyen polis,ş ilk olarak evin elektriğini kesti. Ağabeyi ve kuzenlerinin de ikna edemediği Haluk Taflı'nın polisin baskın yapmasına karşın evin kapısına da düzenek kurduğu belirlendi. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine özel harekat polisleri, Haluk Taflı'nın bulunduğu daireye gaz bombası attı. Daha sonra evin kapısını koç başı ile kırarak içeri giren polisler, Haluk Taflı'yı gözaltına aldı. Ambulansa alınan haluk Taflı hastaneye kaldırılırken, tüfeğine ise el konuldu.