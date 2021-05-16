KKTC'de son 24 saatte 38 yeni vaka tespit edildi

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 443 olduğunu ve 31'i yerel olmak üzere toplam 38 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 43 kişinin de taburcu edildiğini aktardı.

TOPLAM VAKA SAYISI 6 BİN 902'YE ULAŞTI

Bakan Üstel, vakalardan 3'ünün havayolu, 4'ünün ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 902'ye ulaştı.

SALGININ BAŞLANGICINDAN BU YANA 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 19'unun Lefkoşa, 9'unu Girne ve 3'ünün Gazimağusa'da tespit edildiğini aktardı.



AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saat 18.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 72 bin 783, ikinci doz aşı ise 51 bin 241'e ulaştığı belirtildi. Böylece ülkede toplam uygulanan doz miktarı 124 bin 24'e ulaştı.