Kopyası, BM’de sergilenecek

Şanlıurfa'da bulunan Dünya Kültür Mirası Göbeklitepe'nin D yapısı olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5.5 metre yüksekliğindeki "P18" numaralı dikilitaşın kopyasının, Birleşmiş Milletler'e resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da açılışını yaptığı ve o yılın "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Göbeklitepe'nin "P18" steli, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sergilenen 2. Anadolu eseri olacak. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde kalıcı olarak sergilenecek eserin, Göbeklitepe'nin evrensel kültür mirası özelliğini tanıtma fırsatı sunacağı belirtiliyor.Bilindiği gibi; Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir.