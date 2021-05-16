Koronavirüs aşı sırası kimde, hangi yaş grubunda? 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS ve e-Nabız aşı sırası sorgulama ekranı!

Ülkemize haziran ayında 22 milyon, temmuz ayında ise 30 milyon BioNTech aşısının geleceği, bununla birlikte temmuz ayında 20 yaş üstü tüm vatandaşların aşı olacağı duyuruldu. Bunun üzerine birçok vatandaş aşı takvimi hakkında, koronavirüs aşı sırası kimde, covid aşı sırası hangi yaş grubunda gibi sorulara yanıt aradı. Aşı uygulanacak grup sıralaması kapsamında aşı sırası hangi grupta diye araştıran birçok vatandaş, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusuyla alı hakkını sorguluyor. Vatandaşlar, aşı için öncelikli grupta olup olmadığını ve sırasının gelip gelmediğini e-Nabız üzerinden görüntüleyebiliyor. İşte MHRS ve e-Nabız aşı sırası sorgulama ekranı!

AŞI SIRASI HANGİ YAŞ GRUBUNDA?

Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşısını tamamlayan kişi sayısı 25 milyonu aştı. Aşı uygulanacak grup sıralaması kapsamında oluşturulan aşı takviminde 55 yaş üstü büyük ölçüde aşılandı. Öncelikli grupların da büyük bir kısmında aşı işlemleri tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde "En geç haziran sonuna kadar 40 yaş üstünü aşılayacağız" ifadesini kullanmıştı.