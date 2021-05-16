Kreşler ve anaokulları açıldı mı? Kademeli normalleşme sürecinde kreşler ve anaokulları açılacak mı, kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede, 17 Haziran'da son bulan tam kapanma sürecinin ardından 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine girileceği duyuruldu. Bu süreçte, kreşler ve anaokullarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Veliler, kademeli normalleşme sürecinde kreşler ve anaokulları açılacak mı, kapalı mı sorusuna yanıt aradı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim kararı ile İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kreşler ve anaokulları açıldı mı sorusunun yanıtı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılma tarihi ve yaz tatili takvimi öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. 17 günlük tam kapanma sürecinde uzaktan eğitime geçilen okullarda yüz yüze eğitime ne zaman dönüleceği inceleniyor. Okulların açılmasına ilişkin son durum, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle açıklığa kavuştu. Genelgeye göre anaokulları ve kreşler 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer kademeler 1 Haziran'ı bekleyecek.