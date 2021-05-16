Kreşler ve anaokulları açıldı mı? Kademeli normalleşme sürecinde kreşler ve anaokulları açılacak mı, kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede, 17 Haziran'da son bulan tam kapanma sürecinin ardından 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine girileceği duyuruldu. Bu süreçte, kreşler ve anaokullarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Veliler, kademeli normalleşme sürecinde kreşler ve anaokulları açılacak mı, kapalı mı sorusuna yanıt aradı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim kararı ile İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kreşler ve anaokulları açıldı mı sorusunun yanıtı.
OKULLAR AÇILACAK MI?
Okulların açılma tarihi ve yaz tatili takvimi öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. 17 günlük tam kapanma sürecinde uzaktan eğitime geçilen okullarda yüz yüze eğitime ne zaman dönüleceği inceleniyor. Okulların açılmasına ilişkin son durum, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle açıklığa kavuştu. Genelgeye göre anaokulları ve kreşler 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer kademeler 1 Haziran'ı bekleyecek.
KREŞLER VE ANAOKULLARI AÇILDI MI?
Genelgede anaokulları ile ilgili yer alan maddeye göre, kreşler ve anaokulları 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde faaliyetlerine devam edebilecek. Diğer kademeler ise 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek.
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Anaokulları ve kreşler, genelgede yer alan bilgiler ışığında 17 Mayıs Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başlıyor. Anaokullarının faaliye geçmesine ilişkin karar şu ifadelerle aktarıldı: "Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir."