Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusu, tam kapanmanın sonuna gelinirken merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi yayımlandı ve kafelerin, restoranların, lokantaların durumu netlik kazandı. Bilindiği gibi, yeme içme yerleri tam kapanma sürecinde online sipariş ile müşterilerine ulaşıyordu. Hâl böyle olunca, mekanlar ne zaman açılacak sorusu günlerdir araştırılıyordu.

RESTORANLAR VE KAFELER AÇILDI MI? | 17 MAYIS YARIN LOKANTALAR AÇILIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliklerine "Kademeli Normalleşme" genelgesi gönderildi. Genelgede, yeme içme mekanlarının çalışma sistemleri düzenlendi. Bu gelişme ile beraber, restoranlar, lokantalar ve kafeler yarın açılıyor mu konusu en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

İşte, restoranlar ve kafeler açıldı mı konusuyla ilgili bilgiler ve İçişleri'nin genelgesi