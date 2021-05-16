Melek Su’nun dileği babasının mezarını ziyaret etmek oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan ve 3 yıl önce yaşamını yitiren Kürşad Akıncı'nın cenazesi memleketi olan Malatya'daki köylerinde toprağa verildi. 17 günlük tam kapanma nedeniyle babasının mezarını ziyarete gidemeyen 12 yaşındaki kızı Melek Su Akıncı, Araban Kaymakamlığının yetim ve öksüz çocuklara yönelik projesi kapsamında dileği sorulunca "Bayramda babasının mezarını ziyaret etmek" istediğini söyledi. Melek Su, annesi ve kardeşiyle birlikte Araban Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından özel bir araçla evlerinden alınarak Malatya'da bulunan babalarını mezarına götürüldü.

Babasının mezarı başında dua eden küçük kız, akranlarının çeşitli dileklerini yazdıklarını kendisinin de babasını çok özlediği için mezarını ziyaret etmek istediğini belirterek dileğini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

HALFETİ'Yİ GEZDİ

Öte yandan aynı ilçede yaşayan 8. Sınıf öğrencisi Gül Karakuş da, bayram hediyesi olarak Halfeti'yi görmek istediğini yazmıştı. Araban Vefa Sosyal Destek görevlilerimiz 8. Sınıf öğrencisi Gül Karakuş'u ve kardeşini bayramın ikinci günü Halfeti'ye götürerek tekne turu yaptırdı. Halfeti ve Rumkale arasında tekneyle mavi sularda seyahat eden ve ağabeyiyle birlikte kebap yiyen Gül Karakaş, "Halfeti'yi görmeyi çok istiyordum. Dileğim sorulunca ben de bunu yazdım. Sağ olsun kaymakamımız beni buraya gönderdim. Kendisinden ve tüm Vefa ekiplerinden Allah razı olsun" dedi.