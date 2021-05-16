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Giriş Tarihi: 16.5.2021 15:59

Otomobil ile tır çarpıştı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Otomobil ile tır çarpıştı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktığı ileri sürülen otomobilin karşı şeride geçerek tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü 32 yaşındaki öldü, eşi ve 3 çocuğu da yaralandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte saat 13.15 sıralarında bir tır ve bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kampüs istikametinden otogar istikametine seyir halinde olan Musa Baran idaresindeki otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Celal Karagöz idaresindeki tır ile çarpıştı. Kazada Musa Baran, eşi Rabia Baran (32), çocukları Nisa (7), Miraç (4) ve Haticenur (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası Musa Baran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve 3 çocuğu ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Rabia Baran'ın da hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Araç içerisinde sıkışan Musa Baran'ın cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı.

Tır sürücü Celal Karagöz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Otomobil ile tır çarpıştı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
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